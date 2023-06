Stand: 28.06.2023 11:50 Uhr Billstedt: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Hamburg-Billstedt hat es am Mittwoch auf dem Schiffbeker Weg einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Radfahrer wurde angefahren und schwer verletzt. Der Unfall geschah an einer Ampel. Das Unfallopfer kam im Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.06.2023 | 12:00 Uhr