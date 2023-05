Stand: 07.05.2023 20:13 Uhr Billstedt: Mann mit Messer verletzt

In Billstedt ist am Sonntagvormittag ein Streit zwischen einem Paar eskaliert. Ein 51-jähriger Mann erlitt eine Verletzung mit einem Messer. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er seine 41-jährige Frau offenbar zunächst damit bedroht. Sie floh daraufhin aus der Wohnung und rief die Polizei. Der Mann verletzte sich wohl selbst an der Schulter. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Die Frau stand unter Schock. Die Kriminalpolizei ermittelt.

