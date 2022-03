Stand: 27.03.2022 09:09 Uhr Billstedt: Grillabend endet für Familie im Krankenhaus

Nach einem Grillabend ist eine Familie in Billstedt im Krankenhaus gelandet. Die Eltern hatten mit ihren drei Kindern am Samstagabend zunächst auf dem Balkon ihrer Wohnung gegrillt, wie ein Polizeisprecher sagte. Als es draußen kühler wurde, nahm die Familie den Grill mit in die Wohnung. Wenig später klagten die ersten Familienmitglieder über Unwohlsein. Die Familie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern und zwei ihrer Kinder erlitten eine Kohlenmonoxidvergiftung. Eines der Kinder blieb unverletzt. | Sendedatum NDR 90,3: 27.03.2022 08:00