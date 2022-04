Stand: 24.04.2022 10:39 Uhr Billstedt: Grill und Wasserpfeife in Küche - fünf Verletzte

In Billstedt sind am frühen Sonntagmorgen fünf Menschen mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Rettungsdienst war bereits wegen eines anderen Einsatzes in dem Mehrfamilienhaus in der Steinbeker Hauptstraße, als ein Kohlenmonoxid-Melder Alarm schlug. Die Einsatzkräfte fanden eine Wasserpfeife und einen Grill in einer Küche. Unter den Verletzten ist laut einem Feuerwehrsprecher auch ein elfjähriger Junge. | Sendedatum NDR 90,3: 24.04.2022 11:00

