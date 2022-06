Stand: 06.06.2022 14:19 Uhr Billstedt: 71-Jährige stirbt bei Autounfall

In Billstedt ist am Montagmorgen eine Frau mit ihrem Auto verunglückt. Die 71-Jährige war auf der Kandinskyallee von der Straße abgekommen und rammte eine Parkbank, einen Baum und ein Schutzgitter. Zeugen fanden sie dann leblos im Auto. Die Rettungskräfte konnten sie nicht mehr wiederbeleben. Die Frau hatte wahrscheinlich aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle am Steuer verloren. Die Leiche wird jetzt untersucht. | Sendedatum NDR 90,3: 06.06.2022 14:00

