Stand: 18.04.2025 07:50 Uhr Billstedt: 30-Jähriger auf der Polizeistation zusammengebrochen

Medizinischer Notfall auf der Polizeistation in Billstedt: Dort ist am Donnerstagnachmittag ein 30-jähriger Mann mit einem Herzstillstand zusammengebrochen. Polizeibeamtinnen und -beamte hatten ihn nach einem Streit in einer Wohnung mit auf die Wache genommen. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll er dort randaliert haben, bis er plötzlich zusammenbrach. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

