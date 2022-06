Stand: 08.06.2022 20:44 Uhr Billbrook: Lkw-Fahrer schleift Radfahrer unbemerkt mit

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochnachmittag in Billbrook beim Abbiegen einen Radfahrer übersehen und ihn unter seinem Fahrzeug mitgeschleift. Nach Angaben des Lagedienstes bekam die Besatzung eines Rettungswagens den Unfall an der Kreuzung Liebigstraße/Moorfleeter Straße zufällig mit, stoppte den Lastwagen und befreite den Radfahrer, der unter der Vorderachse klemmte. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer des 40-Tonners hatte den Unfall offenbar nicht bemerkt. | Sendedatum NDR 90,3: 08.06.2022 22:00

