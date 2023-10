Bildungsvergleich: Hamburgs Neuntklässler holen auf Stand: 13.10.2023 14:24 Uhr Hamburgs Schülerinnen und Schüler holen im bundesweiten Vergleich auf. Der aktuelle IQB-Bildungstrend für die 9. Klassen zeigt: In Deutsch und Englisch belegen sie inzwischen vordere Plätze.

Im Ländervergleich stehen Hamburgs Mittelstufler deutlich besser da als noch vor zwölf Jahren. In den wichtigen Kernfächern Deutsch und Englisch belegten Sie damals noch Platz elf, jetzt stehen sie durchschnittlich auf Rang vier.

Rabe: Bestes Ergebnis für Hamburg seit Beginn der Studie

Schulsenator Ties Rabe (SPD) freute sich über das "beste Ergebnis für Hamburg seit Beginn der Studie". Ganz ohne Schatten ist das Ergebnis dann aber doch nicht. Im Fach Englisch haben sich die Schülerinnen und Schüler zuletzt deutlich verbessert. Anders im Fach Deutsch. Da gibt es einen Leistungsrückgang. Der ist im Rest des Landes allerdings noch größer, deshalb steht Hamburg im Vergleich besser da. Da habe die Zeit der Corona-Pandemie deutliche Spuren hinterlassen, heißt es aus der Schulbehörde.

Höherer Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund

Zudem ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in den Klassen gestiegen. Um da nachzusteuern ist seit diesem Schuljahr die Leseförderung in allen Grundschulklassen verpflichtend.

IQB-Bildungstrend: Insgesamt schlechtere Deutsch-Leistungen

Die Deutsch-Leistungen von Neuntklässlern haben sich der Studie zufolge insgesamt bedenklich verschlechtert. Etwa jeder Dritte scheiterte im vergangenen Jahr bei deutschlandweiten Tests an Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss im Bereich Lese- und Hörverständnis, mehr als jeder Fünfte verfehlte diese im Bereich Rechtschreibung. Der IQB-Bildungstrend wurde am Freitag zum Abschluss der Kultusministerkonferenz in Berlin vorgelegt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule