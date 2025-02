Stand: 27.02.2025 18:47 Uhr "Bildungshaus Plus" - Wohnraum für Auszubildende

In Hamburg gibt es etwa 40.000 betriebliche Auszubildende, etwa 13.000 davon suchen eine Wohnung. Nun sollen Azubis auf Grundstücken von Bildungseinrichtungen wie Schulen wohnen können. Schulsenatorin Ksenija Bekeris und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) stellten am Donnerstag das "Bildungshaus Plus" vor. Der Prototyp soll bis 2028 in Bramfeld gebaut werden. In den oberen Geschossen sollen Azubi-Wohnungen entstehen, das Erdgeschoss könnte für eine Kita genutzt werden. Dressel will bezahlbaren Wohnraum für Nachwuchskräfte schaffen, um sie in die Stadt zu holen. In den nächsten fünf Jahren sind 3.000 Plätze geplant.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.02.2025 | 18:00 Uhr