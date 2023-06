Stand: 30.06.2023 13:18 Uhr "Bild"-Zeitung: In Hamburg sollen offenbar viele Stellen wegfallen

Die "Bild"-Zeitung will in Hamburg offenbar rund 30 Stellen streichen. Ab kommenden Jahr sollen nur noch sechs Reporterinnen und Reporter aus Hamburg und Kiel für die Zeitung tätig sein, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete. Der Springer-Konzern, zu dem die "Bild" gehört, bestätigt das bislang noch nicht. Der Deutsche Journalisten-Verband appellierte an Springer, mögliche Kürzungspläne zu stoppen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 30.06.2023 | 13:00 Uhr