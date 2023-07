Stand: 07.07.2023 16:30 Uhr Bilbija wechselt vom HSV zum SC Paderborn

Flügelspieler Filip Bilbija verlässt den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und schließt sich dem SC Paderborn an. Bilbija war im vergangenen Jahr vom FC Ingolstadt zum HSV gewechselt. Unter Trainer Tim Walter kam der 23-Jährige nur zu 13 Kurzeinsätzen im Ligabetrieb. In der Startelf stand er lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bayreuth.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.07.2023 | 16:30 Uhr