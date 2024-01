Bilanz: Relativ ruhige Silvesternacht in Hamburg Stand: 01.01.2024 12:47 Uhr Ausgelassen und mit viel Feuerwerk wurde in Hamburg die Silvesternacht gefeiert. Für die Einsatzkräfte gab es viel zu tun - laut Polizei und Feuerwehr war es aber eine eher ruhige Nacht.

Mit großem Feuerwerk, aber zunächst wenigen Zwischenfällen ist Hamburg ins neue Jahr 2024 gestartet. Zehntausende feierten laut Polizei den Jahreswechsel in der Hansestadt - etwa an den Landungsbrücken und auf der Reeperbahn. "Bei den Einsätzen befinden wir uns bisher im normalen Silvestergebaren", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen.

Polizei: Wenige Zwischenfälle

Zwischenfälle mit größeren Gruppen oder Angriffe auf Einsatzkräfte aus solchen Gruppen heraus habe es bisher nicht gegeben, sagte der Sprecher weiter. Auch verletzte Feiernde seien zunächst nicht gemeldet worden. Ob und wie viele Einsatzkräfte durch herumfliegende Böller verletzt wurden, dazu machten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zunächst keine Angaben. Bilanzen zum Einsatzgeschehen werde es erst im Lauf des Montags geben, sagten Sprecher der Polizei und Feuerwehr.

10.000 an den Landungsbrücken

Allein an den Landungsbrücken verfolgten laut Polizeiangaben vom Montagmorgen etwa 10.000 Menschen das Silvester-Feuerwerk. Am frühen Morgen verlagerte sich das Partygeschehen dann zunehmend auf die Reeperbahn. Dort waren es bis zu 45.000 Besucherinnen und Besucher, die den Jahreswechsel auf dem Kiez verbrachten. Viele Feiernde drängten sich nach Mitternacht im Bereich der Großen Freiheit. Die Polizei sperrte den Zugang zu der Seitenstraße der Reeperbahn vorübergehend ab.

Feuerwerk an der Binnenalster trotz Böllerverbot

Rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt, wo das Zünden von Feuerwerk in diesem Jahr erneut verboten war, überwachten Einsatzkräfte das Einhalten der Böllerverbotszone. Teils sei dennoch Pyrotechnik gezündet worden, sagte der Polizeisprecher. Gegen wie viele Menschen die Polizei wegen unerlaubter Böller vorgegangen sei, lasse sich noch nicht sagen. In der Spitze feierten demnach allein in dem Bereich etwa 5.000 Menschen.

Feuerwehr im Einsatz

An der Trommelstraße nahe der Kreuzung Reeperbahn/Königstraße wurde nach Auskunft eines Feuerwehrsprechers kurz nach Mitternacht ein Feuer im Bereich eines Wohnhauses gemeldet. Vor Ort habe sich herausgestellt, dass auf einem Balkon Gegenstände brannten. Die Feuerwehr habe diese schnell abgelöscht. Auch darüber hinaus blieben größere Brände laut Feuerwehr zunächst aus. Zwar gebe es viele Einsätze, die meisten beschränkten sich allerdings auf brennende Böller-Verpackungen oder anderen Müll. Die Hamburger Polizei und Feuerwehr hatten vorab dazu aufgerufen, den Abend friedlich zu feiern. Einsatzkräfte waren in den vergangenen Jahren zu Silvester teils gezielt mit Pyrotechnik beworfen und verletzt worden.

Brand am Heilwig-Gymnasium

Am Morgen gab es auch noch einen Feuerwehreinsatz am Heilwig Gymnasium in Alsterdorf. In der Schule brannte das Dach der Aula. Wie hoch da der Schaden ist, ist noch unklar. In Bergedorf wurde ein betrunkener 19-Jähriger auf einem E-Scooter festgenommen, der mit einer Schreckschusspistole herumballerte. Und in Dulsberg sprengten Unbekannte in der Silvesternacht auch einen Geldautomaten.

Stadtreinigung sammelt 14 Tonnen Müll ein

Die Hamburger Stadtreinigung räumte noch in der Nacht in den Straßen auf und beseitigte Böllerreste, Flaschen und Müll. An den Landungsbrücken starteten die Aufraumarbeiten morgens gegen 2 Uhr. Einsatzorte waren neben den Landungsbrücken, auch Fischmarkt, Reeperbahn, die Fußgängerzonen der Harburger und Bergedorfer Innenstädte sowie einige Grünanlagen. Bei dem Einsatz seien rund 14 Tonnen Glasscherben, Flaschen, Kartonagen und Böllermüll zusammengekommen, teilte die Stadtreinigung am Montag mit. Das sei eine nur unwesentlich geringere Abfallmenge als am Neujahrsmorgen 2023, als rund 15 Tonnen gesammelt wurden.

