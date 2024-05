Bezirkswahlen in Hamburg: Das sind die Themen in Nord Stand: 08.05.2024 15:56 Uhr Am Sonntag, den 9. Juni 2024 finden in Hamburg die Bezirksversammlungswahlen, kurz auch Bezirkswahlen, statt. Wieviel Platz der Wohnungsbau einnehmen darf und die Verkehrspolitik sorgen für Diskussionsstoff.

Von der Außenalster über Eppendorf bis nach Langenhorn erstreckt sich der Bezirk Nord, vom einstigen Arbeiterquartier Barmbek bis an den Rand des noblen Harvestehude mit seinen Gründerzeitvillen. Der Bezirk ist urban, familiär, grün und hat viele beliebte Wohngegenden. Hier liegen auch der Stadtpark und der Friedhof Ohlsdorf, der größte Parkfriedhof der Welt.

Schicke Wohnungen im Pergolenviertel

Der Bezirk Nord hat eine Fläche von knapp 60 Quadratkilometern und fast 330.000 Einwohnerinnen und Einwohner - Tendenz steigend. In den vergangenen Jahren war der Bezirk häufig Spitze beim Wohnungsbau, vor allem, weil mehrere ehemalige Krankenhausflächen umgewandelt wurden oder am Rande der City Nord mit dem Pergolenviertel große Areale für den Wohnungsbau erschlossen wurden.

Protest gegen Wohnungsbau in Diekmoor

Inzwischen aber wird es schwieriger, noch große Flächen zu finden. Gegen den geplanten Bau von mehreren hundert Wohnungen im Diekmoor in Langenhorn etwa gibt es massive Proteste. Ein Volksbegehren gegen den Wohnungsbau dort scheiterte aber an formalen Gründen.

Zum Bezirk Nord gehört auch der Helmut-Schmidt-Airport, zusammen mit Lufthansa-Technik einer der größten Arbeitgeber. Der Fluglärm ist allerdings auch eine Belastung für viele Anwohnende. Am Langenhorner Markt fliegen die Maschinen kurz oberhaupt der Baumwipfel ein.

Bezirk Nord: Zahlen & Fakten Stadtteile: Hoheluft-Ost, Eppendorf, Groß Borstel, Alsterdorf, Winterhude, Uhlenhorst, Hohenfelde, Barmbek-Süd, Dulsberg, Barmbek-Nord, Ohlsdorf, Fuhlsbüttel, Langenhorn



Fläche: 57,5 km²



Einwohnerinnen und Einwohner: 328.454

Unter 18-Jährige: 46.305 (14,1%)

65-Jährige und Ältere: 51.758 (15,8%)

Durchschnittsalter der Bevölkerung: 41,5 Jahre

Ausländerinnen und Ausländer: 56.252 (17,1%)

Arbeitslose: 11.028 (4,7%)



(Stand: 31.12.2022/31.12.2023, Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

Grüne und SPD regieren

Jahrzehntelang wurde der Bezirk Nord von der SPD regiert. Bei der letzten Bezirkswahl 2019 wurden die Grünen mit Abstand stärkste Kraft. Sie bilden nun zusammen mit der SPD eine Koalition in der Bezirksversammlung. Vertreten sind dort als Opposition auch CDU, AfD, Linke und FDP. Seit Anfang 2020 ist der Grünen-Politiker Michael Werner-Boelz Bezirksamtsleiter. Er macht sich unter anderem dafür stark, den ÖPNV sowie Rad- und Fußwege auszubauen. Werner-Boelz scheut sich nicht, seine Ablehnung von rechten Tendenzen öffentlich zu äußern. Von der AfD wurde er deshalb erfolgreich verklagt, weil er die Partei als "Bruder im Geiste von Putin" bezeichnet hatte.

Neues Nachbarschafts-Café musste schließen

Werner-Boelz und die grün-rote Koalition wollen zudem auch das soziale Miteinander in den Stadtteilen und Quartieren stärken. An vielen Orten wird deshalb in Spielplätze und öffentliche Treffpunkte investiert. In Klein Borstel wurde etwa im Stavenhagenhaus, einem jahrhundertalten Herrenhaus, ein Café eröffnet. Das aber musste schon nach wenigen Wochen wieder schließen, weil Personen aus der Nachbarschaft dagegen klagten.

Umzug des Bezirksamtes

Ein Großprojekt der zu Ende gehenden Legislaturperiode: Der Umzug des Bezirksamtes. Lange Zeit war geplant, dass dazu am Wiesendamm ein Neubau errichtet wird. Das scheiterte aber an den hohen Kosten. Nun soll das Bezirksamt 2027 in die ehemalige HEW-Zentrale am Überseering ziehen, in das Arne-Jacobsen-Haus.

