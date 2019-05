Stand: 26.05.2019 08:00 Uhr

Bezirkswahl: Wahllokale sind geöffnet

Gut 1,4 Millionen Hamburger sind seit 8 Uhr aufgerufen, die sieben Bezirksversammlungen der Stadt neu zu bestimmen. Außerdem wird das Europaparlament neu gewählt. Die Bezirkswahlen finden neun Monate vor der Bürgerschaftswahl statt und gelten als ein Testlauf im rot-grün regierten Stadtstaat Hamburg. Spannend dürfte es zum Beispiel im Bezirk Nord werden, wo die Rolling-Stones-Freikarten-Affäre dazu führen könnte, dass die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher Stimmen verliert.

Bezirkswahl: Ab 8 Uhr darf abgestimmt werden NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.05.2019 08:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt In Hamburg wird Sonntag ab 8 Uhr gewählt. Für die Bezirksversammlung können alle rund 1,4 Wahlberechtigten in der Stadt insgesamt zehn Kreuze machen.







Bürgerschaftspräsidentin ruft zur Wahl auf

Insgesamt bewerben sich in diesem Jahr 1.540 Kandidaten um knapp 360 Sitze in den sieben Bezirksversammlungen. Darunter sind vier Einzelkandidaten, die übrigen Kandidaten verteilen sich auf 13 Parteien und eine Wählervereinigung. "Hier geht es um die Politik direkt vor Ihrer Haustür", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Sonnabend. "Bebauungspläne, Sanierungsfragen, Verkehr und Stadtteilkultur. Nutzen Sie Ihre Chance und beteiligen Sie sich."

SPD erlitt bei der Wahl 2014 herbe Verluste

Bislang sind die Sozialdemokraten in allen sieben Bezirken stärkste Kraft, obwohl sie schon bei der Bezirkswahl 2014 massive Verluste von knapp zehn Prozentpunkten erlitten hatten und im Schnitt auf 35,2 Prozent gekommen waren.

Als Test gelten die Wahlen in den sieben Hamburger Bezirken Altona, Bergedorf, Eimsbüttel, Harburg, Mitte, Nord und Wandsbek auch für die sich auf Bundes- und Landesebene im Umfragehoch befindlichen Grünen. Sie hatten schon bei den vergangenen Bezirkswahlen 2014 auf durchschnittlich 18,2 Prozent zugelegt.

CDU 2014 zweitstärkste Kraft

Die CDU konnte zwar mit im Schnitt 24,8 Prozent über alle Bezirke nur wenig von den massiven Verlusten der SPD profitieren - blieb aber zweitstärkste Kraft. Während Linke (10,2) und AfD (4,5) derzeit in allen sieben Bezirksversammlungen vertreten sind, hofft die FDP (3,9) dieses Mal auch auf Sitze in Mitte und Bergedorf, wo sie 2014 an der Drei-Prozent-Hürde gescheitert war.

Wahlbeteiligung 2014 sehr niedrig

2014 lag die Wahlbeteiligung bei der Bezirkswahl bei lediglich 41 Prozent. In diesem Jahr sei ein allgemeiner Anstieg der Briefwahlanträge zu beobachten, sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf. "Ob sich da ein Trend zur Briefwahl oder eine höhere Wahlbeteiligung abzeichnet, ist spekulativ. Das werden wir erst am Wahltag sehen."

Er appellierte an die Hamburger, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Von den Bezirksversammlungen werde die örtliche Ebene mitbestimmt, "ob Bauplanung, Jugendeinrichtungen oder Stadtteilkultur. Es geht also um das Leben vor meiner Haustür. Und an dessen Gestaltung kann ich bei der Wahl teilhaben", so Rudolf.

Ergebnisse werden am Montag erwartet

Die Auszählung der Stimmen für die Bezirkswahl beginnt am Montagmorgen nach der Wahl und kann ab Montagmittag auf der Internetseite www.wahlen-hamburg.de live mitverfolgt werden. Die vorläufigen Endergebnisse werden am Montagabend erwartet.

