Bezirkswahl: Hamburg wird grüner

Hamburgs Herz ist ziemlich grün: in einem Ring rund um die Innenstadt - von Ottensen (43,8%) über Altona Altstadt (39,5%), Eimsbüttel (49,2%), Hoheluft West (47,8%) bis in die Neustadt (40,2%) und St.Georg (39,6%) - alles tief grün. Die höchsten Gewinne gab es mit fast 15 Prozent in Hamburg-Nord.

Rote Gebiete südlich der Elbe

Relativ rot sind noch einige Gebiete südlich der Elbe: von Finkenwerder über Wilhelmsburg (32,2%), Veddel (31,4%), Rothenburgsort (32,9%) bis Billstedt (33,2%). Die SPD hat überall verloren - am meisten im Bezirk Nord.

CDU-Hochburgen im Westen

Für die CDU gibt es in der Innenstadt nicht viel zu holen, aber Hochburgen ganz im Westen: Blankenese (31,7%) und weiter an der Elbe bis Othmarschen (28,3%), aber auch ganz im Norden; Wellingsbüttel (34,2%) und in den Vier und Marschlanden, teils über 30 Prozent.

AfD in Harburg stark

Die Linke gewinnt in sechs Bezirken leicht dazu, am stärksten auf St. Pauli. (32,9%) Die AfD ist wieder in Harburg am stärksten, zum Beispiel in den Stadtteilen Neugraben (11,9%) und Hausbruch (12,6%) aber auch in Billstedt (13,1%). Die FDP ist wieder in allen Bezirksversammlungen vertreten, die höchsten Zugewinne gibt es für sie in Hamburg Nord.

Grüne gewinnen insgesamt, CDU und SPD verlieren

Hamburgweit kamen die Grünen auf 31,3 Prozent - ein Plus von 13,1 Punkten gegenüber den Wahlen 2014. Die SPD verlor 11,2 Punkte und landete bei 24,0 Prozent. Die CDU verschlechterte sich um 6,6 Punkte auf 18,2 Prozent. Die Linke verbesserte sich leicht auf 10,8, die FDP auf 6,6 und die AfD auf 6,4 Prozent.

Erstmals grüne Bezirksamtsleiter

Bei anstehenden Koalitionsgesprächen haben nun die Grünen meistens das Heft in der Hand. In Hamburg-Nord und Altona könnten sie zudem dafür sorgen, dass vakante Stellen von Bezirksamtsleitern erstmals mit Grünen besetzt werden.

