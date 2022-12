Stand: 15.12.2022 20:55 Uhr Bezirksversammlung Eimsbüttel: Gätgens-Nachfolge noch unklar

Nach sechs Jahren im Amt hat sich Kay Gätgens (SPD), Bezirksamtsleiter in Eimsbüttel, in der Bezirksversammlung am Donnerstagabend verabschiedet. Sein Vertrag endet in drei Wochen. Unklar ist, wie es in Eimsbüttel weitergeht. Die SPD hätte Gätgens gerne wiedergewählt, die Grünen, als größte Fraktion wollten das aber nicht. Vorübergehend leitet Stellvertreterin Sonja Böseler das Bezirksamt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.12.2022 | 21:00 Uhr