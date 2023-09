Bezirksamt will gegen Verteilaktionen am Hauptbahnhof vorgehen Stand: 15.09.2023 06:33 Uhr Eine warme Mahlzeit, Kleidung, Hygieneartikel: All das wird regelmäßig von Vereinen und Initiativen am Hamburger Hauptbahnhof an Bedürftige verteilt. Das ist dem Bezirk Mitte aber inzwischen ein Dorn im Auge. Er will jetzt dagegen durchgreifen.

Solche Aktionen seien gut gemeint - aber eben nicht immer gut gemacht, meint Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer (SPD) zur Lage am Hauptbahnhof. Die Ehrenämtler und Ehrenämtlerinnen hätten keine Genehmigung und regelmäßig würden die Flächen nach den Aktionen völlig vermüllt hinterlassen.

Konkurrenz zu nützlicheren Angeboten?

Ein weiteres Problem laut Neubauer: Wenn regelmäßig gratis Dinge wie Schlafsäcke und Isomatten verteilt würden, blieben diese an den Schlafstätten oft einfach liegen. Außerdem würden Obdachlose dann Angebote weniger nutzen, die mehr zu bieten hätten, zum Beispiel Sozialberatung und medizinische Versorgung. Gerade rund um den Hauptbahnhof gebe es davon viele, heißt es vom Bezirk.

Das Bezirksamt hat allen Initiativen Gespräche angeboten, auch um Alternativen für sie zu finden. In einem Fall mit Erfolg: Der Verein Hamburger Gabenzaun ist am Hauptbahnhof jetzt nicht mehr aktiv und zieht bald an einen neuen Standort.

"Wir werden dann auch räumen"

Nicht alle Akteure und Akteurinnen waren gesprächsbereit. Tolerieren will das Bezirksamt die Aktionen am Hauptbahnhof jetzt aber nicht mehr. "Wir werden dann auch räumen", heißt die Ansage vom Bezirk.

