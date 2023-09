Bezirksamt geht gegen Verteilaktionen am Hauptbahnhof vor

Stand: 16.09.2023 14:36 Uhr

Eine warme Mahlzeit, Kleidung, Hygieneartikel: All das wird regelmäßig von Vereinen und Initiativen am Hamburger Hauptbahnhof an Bedürftige verteilt. Das ist dem Bezirk Mitte aber inzwischen ein Dorn im Auge. Er greift jetzt dagegen durch.