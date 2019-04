Stand: 11.04.2019 08:56 Uhr

Bezirksämter kennzeichnen Schrotträder

Sie stehen auf öffentlichen Wegen, sind oft verkehrsuntüchtig und wurden offensichtlich von ihren Besitzern aufgebeben. An der Bahnstation Rahlstedt sieht man sie - auch am Parkeingang von "Planten un Bloomen" oder auch auf St. Pauli: Fahrräder, an denen leuchtend rote Aufkleber sind.

Zwei Wochen Schonfrist

"Damit kennzeichnen die Mitarbeiter der Bezirksämter Räder, die dann nach einer gewissen Schonfrist von rund zwei Wochen entsorgt werden sollen", sagt Stadtreinigungssprecher Reinhard Fiedler. Wer also einen roten Aufkleber an seinem Rad finde, sollte dieses schnellstmöglich entfernen, so Fiedler.

Aufräumen im Mai

Mitte Mai beginnt dann die erste Aufräumaktion im Bezirk Mitte: Am 20. Mai sammelt die Stadtreinigung die Schrotträder ein. Manche werden repariert und später bei Stilbruch verkauft, andere werden verschrottet. Im vergangenen Jahr hat die Stadtreinigung zwei große Aufräumaktionen durchgeführt, eine im Frühjahr und eine im Herbst.

