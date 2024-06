Bezirks- und Europawahlen 2024: Morgen Wahltag in Hamburg Stand: 08.06.2024 18:25 Uhr Mehr als 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger sind am Sonntag aufgerufen, das Europaparlament und die sieben Bezirksversammlungen der Stadt neu zu wählen. Die 1.269 Wahllokale in Hamburg öffnen von 8 bis 18 Uhr.

Etwa ein Drittel der Stimmberechtigten dürfte bereits abgestimmt haben. Bis Freitagabend wurden nach Angaben von Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf für beide Wahlen bereits jeweils über 377.000 Briefwahlunterlagen ausgegeben. Im Vergleich zum letzten Urnengang 2019 ist das ein Zuwachs um jeweils mehr als fünf Prozentpunkte. Ob der Anstieg auf ein erhöhtes Interesse an den Wahlen schließen lässt, werde sich jedoch erst am Wahlabend zeigen, so Rudolf. Bei der Europawahl 2019 lag die Wahlbeteiligung in Hamburg bei 61,9 Prozent. An den Bezirksversammlungswahlen 2019 nahmen 58 Prozent der Stimmberechtigten teil.

Hamburger Wähler dürfen bis zu elf Kreuze machen

Wie schon bei den Bezirkswahlen dürfen jetzt auch bei der Europawahl zum ersten Mal 16- und 17-Jährige abstimmen. Wahlberechtigte Personen haben in Hamburg bis zu elf Stimmen - davon zehn bei der Bezirksversammlungswahl und eine bei der Europawahl. Bei den Bezirkswahlen verteilen sich jeweils fünf Stimmen auf die Bezirksliste und die Wahlkreisliste. Landeswahlleiter Rudolf erklärt: "Durch die Bezirksliste wird bestimmt, wie viele Sitze eine Partei in der jeweiligen Bezirksversammlung erhält. Über die Wahlkreise werden dann Personen besetzt." Die zehn Stimmen kann man quer über alle Parteien und Kandidierenden verteilen - oder sie konzentrieren.

Videos 2 Min Darum geht's: Bezirkswahlen in Hamburg Am 9. Juni wird darüber entschieden, wie sich die sieben Hamburger Bezirksversammlungen zusammensetzen. Tanja Richter erklärt die Bedeutung der Bezirkswahlen. 2 Min

Bei der Europawahl stehen 34 Parteien auf dem Wahlzettel. Für die Bezirksversammlungswahlen liegen in den 54 Wahlkreisen der Stadt insgesamt 61 verschiedene Stimmzettel bereit. In den Bezirken gibt es insgesamt rund 1.700 Bewerberinnen und Bewerber.

Veit: "Zwei wichtige Entscheidungen für Hamburg"

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) rief am Sonnabend die Hamburgerinnen und Hamburger dazu auf, zur Wahl zu gehen: "Am Sonntag können Sie gleich zwei wichtige Entscheidungen für Hamburg treffen: Sie können Ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament wählen und so auf Ihre Zukunft in Europa Einfluss nehmen. Und: Sie können bestimmen, wer Sie in Ihrer Bezirksversammlung vertritt und dort gute Politik in Hamburg und für Ihre Nachbarschaft machen soll."

Auszählung der Bezirkswahlen erst am Montag

Während bei der Europawahl die Stimmen schon am Sonntagabend ausgezählt werden, müssen die Hamburgerinnen und Hamburger auf die Ergebnisse der Bezirkswahlen bis Montag warten. Denn die Auszählung der sieben Bezirkslisten und 54 Wahlkreislisten ist ungleich aufwändiger. Die insgesamt rund 15.000 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer haben eine Nacht Pause, bevor sie die Bezirksstimmen ab Montagmorgen zählen. Erste Ergebnisse werden dann im Laufe des Nachmittags erwartet.

Die Wahlergebnisse für Hamburg werden im Internet auf der Seite wahlen-hamburg.de veröffentlicht.

