Bezirks- und Europawahl 2024: Briefwahl in Hamburg beliebt Stand: 04.06.2024 18:23 Uhr Am Sonntag finden die Wahlen zum Europaparlament und zu den Bezirksversammlungen in den sieben Hamburger Bezirken statt. Briefwahl ist dabei besonders beliebt: Bis Dienstag hatten schon mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten die Unterlagen angefordert.

2019 waren zum selben Zeitpunkt nur 20 Prozent Briefwahl-Unterlagen unterwegs. Aktuell sind es 27 Prozent bei der Europawahl und 25 Prozent für die Bezirksversammlungswahl.

Höhere Wahlbeteiligung trotzdem ungewiss

Daraus lasse sich jedoch noch kein höheres Interesse an den Wahlen ableiten, sagte Landeswahlleiter Oliver Rudolf am Dienstag im Rathaus. Dies werde sich erst am Wahltag zeigen. "Die Demokratie ist die Basis unserer freiheitlichen Gesellschaft. Ich hoffe auf ein starkes Zeichen durch eine hohe Wahlbeteiligung auch in den Wahllokalen."

Weitere Informationen FAQ: So funktionieren die Bezirkswahlen 2024 in Hamburg Wer darf am 9. Juni bei der Bezirkswahl in Hamburg eigentlich wählen? Wie viele Stimmen hat man? Im FAQ finden Sie die Antworten auf alle Fragen zu den Bezirksversammlungswahlen. mehr

Bis Freitag noch zu beantragen

Briefwahl könne immer noch beantragt werden - bis Freitag um 18 Uhr. Dies sollte am besten direkt in den Wahldienststellen geschehen und dort dann auch gleich gewählt werden, um den Postweg zu sparen, sagte Rudolf. Um mit in die Auszählung zu kommen, müssen die roten Wahlbriefe spätestens am Wahlsonntag bei der Bezirkswahlleitung eingegangen sein.

Keine Unterlagen erhalten? Ersatzschein bis Sonnabendmittag

Wer Briefwahl beantragt, aber noch keine Unterlagen erhalten hat, könne noch bis Sonnabendmittag in seiner Wahldienststelle einen Ersatzwahlschein mit Briefwahlunterlagen erhalten. Wichtig sei dabei, dass Wahlberechtigte, die Briefwahl beantragt haben, auch nur per Briefwahl abstimmen können, betonte der Wahlleiter. Eine Abstimmung im Wahllokal am Sonntag sei nicht mehr möglich.

Fragen rund um die Wahl werden auch am Sonnabend und Sonntag noch von einer Hotline beantwortet: an beiden Tagen von 8 bis 18 Uhr unter der Servicenummer 115.

Weitere Informationen Bezirksversammlungswahlen in Hamburg 2024 In Hamburg werden am 9. Juni die neuen Bezirksversammlungen gewählt. Hier finden Sie alle Informationen zur Wahl. mehr Europawahl 2024: Alle Informationen für den Norden Am 9. Juni ist Europawahl, 65 Millionen Menschen in Deutschland sind wahlberechtigt. Wie wird gewählt? Wer steht zur Wahl? Hier finden Sie alle Infos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.06.2024 | 18:00 Uhr