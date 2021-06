Bezirk Hamburg-Mitte will Kontrolldienst einrichten Stand: 16.06.2021 16:00 Uhr Der Bezirk Hamburg-Mitte will einen Kontrolldienst einführen. Mitarbeitende des Bezirksamts sollen sich verstärkt um Sauberkeit und Lärmschutz im Inneren der Stadt kümmern.

Bis 2013 hatte es in Hamburg den Bezirklichen Ordnungsdienst gegeben: Die Männer und Frauen der Bezirksämter kontrollierten Partymeilen und Parks, gingen gegen Trinkgelage und nächtliche Ruhestörung vor. Als der Senat den Dienst vor acht Jahren abschaffte, fand man sich im Bezirk Mitte nie damit ab.

25 Stellen für den "BKD"

Nun gibt es eine Wiedergeburt unter etwas anderem Namen: Der "Bezirkliche Kontrolldienst" (BKD) wird geformt aus Abteilungen wie Lebensmittel-, Außengastronomie- und Hundekontrolle mit gut 25 Stellen.

Es soll Uniformen geben und neue Stellen

In einem Bezirksversammlungs-Antrag fordern SPD, CDU und FDP einheitliche Autos und Uniformen für den Kontrolldienst. "Wir setzen Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung für ganz Hamburg", sagte CDU-Kreischef Christoph de Vries. SPD-Bezirksfraktionschef Tobias Piekatz ergänzte: "So stellen wir einen Interessensausgleich zwischen Anwohnern und Gästen her." Vom Senat fordert der Bezirk nun ein Dutzend zusätzliche Stellen.

