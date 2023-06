Stand: 23.06.2023 12:25 Uhr Bezirk Hamburg-Mitte: Mehr Auslaufzonen für Hunde werden eingezäunt

Im Bezirk Hamburg-Mitte sollen mehr Auslaufzonen für Hunde eingezäunt werden. Das hat die Bezirksversammlung am Donnerstagabend beschlossen. In einem entsprechenden Antrag von SPD, CDU und FDP hieß es, das würden Hundehalterinnen und- halter schon lange fordern. Mehr Sicherheit und weniger Konflikte verspricht sich der Bezirk von den Zäunen - und mehr Lebensqualität für die Stadthunde, die dort frei toben können. Zunächst sollen Fächen im Lohmühlenpark, an der Ostfrieslandstraße, der Pepermölenbek, der Simon-von-Utrecht-Straße und im Thörls Park Zäune bekommen.

