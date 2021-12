Bezirk Eimsbüttel investiert 18 Millionen Euro in Infrastruktur Stand: 24.12.2021 13:24 Uhr Wie wollen Hamburgerinnen und Hamburger künftig zusammenleben und mit welcher Infrastruktur? Wo Wohnraum entsteht, werden auch Sporthallen, Bürgerhäuser und ähnliche Treffpunkte gebraucht, sagt Bezirksamtsleiter Kay Gätgens (SPD). In Eimsbüttel wird dafür ein "soziales Leitbild" entwickelt.

Mit diesem Leitbild wolle Gätgens genauer steuern, wo Kitas, Nachbarschaftstreffs und Sportplätze gebaut werden. Die soziale Zielvereinbarung bis zum Jahr 2040 war seine Idee. Für ihn gibt es demnach zwei wichtige Bausteine: "Das eine ist die soziale Infrastruktur. Das ist sozusagen die Hardware: Was haben wir für Angebote für die Infrastruktur? Und auf der anderen Seite haben wir die Software, nämlich die Frage: Wie wollen wir eigentlich zusammenleben in 20 Jahren?"

AUDIO: Soziales Leitbild für Hamburg-Eimsbüttel (1 Min) Soziales Leitbild für Hamburg-Eimsbüttel (1 Min)

Investition in Sportanlagen und Stadtteilzentren

1.800 Menschen aus den Stadtteilen Schnelsen, Eidelstedt, Niendorf, Stellingen, Lokstedt, Eimsbüttel, Hoheluft-West, Harvestehude und Rotherbaum wurden eingeladen, das Leitbild mitzuentwickeln. Obwohl die Auswertung noch laufe, investiere der Bezirk bereits 18 Millionen Euro in verschiedene Sportanlagen und Stadtteilzentren, so der Bezirksamtsleiter: "Bürgerhäuser werden renoviert, neu gebaut. Auch dort stecken wir mindestens 13 Millionen Euro rein, etwa in Eidelstedt am Bürgerhaus, aber auch im Nachbarschaftszentrum am Hörgensweg zum Beispiel." Wie wichtig solche Orte der Begegnung seien, zeige nicht zuletzt die Corona-Pandemie, so Gätgens.

Bedarf genauer steuern

Mit dem Leitbild Eimsbüttel soll unter anderem der Bedarf genauer gesteuert werden. Ein Beispiel sei der Neubau von Kindertagesstätten. Diese konnten Betreiber bislang bauen, wo sie wollten. Viele bevorzugten dabei die wohlhabenden Stadtteile. Dies soll sich künftig ändern.

Weitere Informationen Bewohnerparken: Lastenfahrräder dürfen gratis auf Parkplätze In den Bewohnerparkzonen in Hamburg, beispielsweise in Altona oder Eimsbüttel, wird der Kampf um Parkplätze immer härter. (01.12.2021) mehr Bezirk Eimsbüttel entwickelt soziales Leitbild Als erster Bezirk in Hamburg entwickelt Eimsbüttel ein soziales Leitbild. Damit will das Bezirksamt genauer steuern, wo Kitas, Nachbarschaftstreffs und Sportplätze entstehen. (27.12.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.12.2021 | 14:00 Uhr