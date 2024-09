Stand: 27.09.2024 12:55 Uhr Bezirk Altona will deutlicher auf Gefahren beim Baden in der Elbe hinweisen

Baden in der Elbe ist lebensgefährlich. Darauf will der Bezirk Altona künftig noch deutlicher hinweisen. Unter anderem sollen die Schilder am Ufer auffälliger werden und mit einer drastischeren internationalen Wort- und Bildsprache vor den Gefahren warnen. Außerdem sollen Aufklärungskampagnen in Schulen und auf Social-Media-Kanälen gezielt junge Menschen aufklären. Erst vor wenigen Wochen war ein zehnjähriges Mädchen beim Baden in der Elbe ertrunken.

