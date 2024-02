Bezahlkarte für Geflüchtete kommt in Hamburg in dieser Woche Stand: 13.02.2024 06:05 Uhr Kein Bargeld mehr für Geflüchtete - bald sollen Asylbewerberinnen und -bewerber bundesweit ihre Sozialleistungen über eine Bezahlkarte bekommen. In Hamburg soll sie nach Informationen von NDR 90,3 noch in dieser Woche eingeführt werden.

Kein monatliches Geldabholen, keine Warteschlangen in den Auszahlungsstellen - für Menschen ohne Konto habe die Bezahlkarte viele Vorteile, heißt es aus den zuständigen Behörden. Asylbewerber und -bewerberinnen bekommen den ihnen zustehenden Betrag monatlich als Guthaben auf die Karte überwiesen.

Keine Überweisungen ins Ausland möglich

Innen-, Sozial- und Finanzbehörde bereiten die Ausgabe der Karte in Hamburg gemeinsam vor. Zunächst soll diese an Menschen in Erstaufnahmeinrichtungen ausgegeben werden, später dann an alle Asylbewerberinnen und -bewerber. Mit der Karte soll in Geschäften bezahlt werden können. Aber es soll auch Beschränkungen geben: So soll es pro Monat eine Bargeldobergrenze geben und mit der Karte wohl weder online eingekauft, noch Geld ins Ausland überwiesen werden können.

Diskussion um Einschränkungen

Derzeit wird noch darüber diskutiert, ob es bei diesen Beschränkungen bleibt oder sogar noch weitere hinzukommen. SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf hält die Regeln für sinnvoll, insbesondere, dass mit der Karte kein Geld ins Ausland überwiesen werden kann. Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg kritisiert die geplanten Beschränkungen. Sie meint, die Beschränkungen würden keinen Flüchtling davon abhalten, nach Deutschland zu kommen.

Ende Januar hatten sich 14 von 16 Bundesländer auf gemeinsame Standards für eine Bezahlkarte geeinigt. Über einzelne Funktionen oder Einschränkungen kann jedes Bundesland selbst entscheiden. Sinn der Bezahlkarte soll sein, dass die Verwaltung entlastet wird und die Asylbewerberinnen und -bewerber sich nicht jeden Monat vor der zuständigen Zahlstelle in die Warteschlangen einreihen müssen.

