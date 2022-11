Stand: 21.11.2022 06:30 Uhr Bewohnerparkzonen in Eppendorf und Hoheluft-Ost in Kraft

Seit Montag gelten in weiteren Hamburger Stadtteilen Bewohnerparkzonen, nämlich in Eppendorf und Hoheluft-Ost. Dort gibt es fünf neue Zonen für das Bewohnerparken. Anwohnerinnen und Anwohner müssen 70 Euro pro Jahr an die Stadt zahlen, um einen Parkausweis zu bekommen. Ziel ist, dass die Straßen nicht mehr von Autos zugeparkt werden, die nicht Anwohnenden gehören.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.11.2022 | 06:00 Uhr