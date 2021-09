Bewohnerparkgebiet bald auch in Hoheluft-Ost? Stand: 21.09.2021 12:27 Uhr Zu den nächsten Bewohnerparkgebieten in Hamburg soll auch der Stadtteil Hoheluft-Ost gehören. Das fordern Grüne und SPD im Bezirk Nord.

Parkplätze in den Hamburger Wohngebieten sind rar. In Hoheluft-Ost hat das noch einen besonderen Grund: Der Stadtteil ist seit März Modellprojekt für Fußgängerinnen und Fußgänger. In der Heider Straße zum Beispiel ist Parken nur noch auf einer Seite erlaubt und die Gehwege sollen nicht mehr zur Hälfte von stehenden Autos blockiert werden.

Besucher sollen mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen

Zwischen Isebekkanal, Hoheluftchaussee und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) soll die Verkehrsbehörde nach dem Willen der Bezirkspolitik nun ein weiteres Bewohnerparkgebiet einrichten. Damit könnten Besucher und Besucherinnen dazu gebracht werden, mit Bus und U-Bahn anzureisen, sagt Thorsten Schmidt (Grüne).

Mehr Autos in Hamburg

Die Zahl der angemeldeten Autos ist in Hamburg zuletzt gestiegen - mehr als 800.000 sind es inzwischen. Gleichzeitig richtet die Verkehrsbehörde innerhalb des Rings 2 immer mehr Bewohnerparkzonen ein. Zuletzt wurden drei Stück für Harvestehude angekündigt. Mindestens 45 Euro kostet eine Jahreskarte - einen Parkplatz garantiert die aber nicht.

