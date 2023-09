Stand: 12.09.2023 06:27 Uhr Bewohnerparken: Tjarks will Regeln lockern

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) will die Regeln beim Bewohnerparken lockern. Unternehmen, Sportvereine und soziale Einrichtungen sollen es leichter haben ihre Autos in den Zonen abzustellen, da sie Bestandteil der lokalen Stadtgesellschaft sind, so Tjarks. Hamburg tut sich nun mit Nordrhein-Westfalen zusammen und will eine Initiative in den Bundesrat einbringen, um die Regeln bundesweit zu ändern.

