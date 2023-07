Stand: 25.07.2023 06:47 Uhr Bewohner kommt bei Brand in Altona ums Leben

Bei einem Brand in der Neuen Mitte Altona ist am Dienstagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 5 Uhr im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Harkortstraße ausgebrochen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Insgesamt waren mehr als 20 Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.

