Stand: 07.12.2023 18:22 Uhr Bewegung im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes

Zum Auftakt der voraussichtlichen Schlussrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes in Potsdam haben die Länder am Donnerstag Kompromissbereitschaft signalisiert. Sie kündigten ein Angebot an. Der Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte, Ziel sei eine Verständigung bis zum Wochenende. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr.

