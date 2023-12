Stand: 11.12.2023 12:32 Uhr Bewaffneter überfällt Tankstelle in Horn

Ein Mann hat am Sonntagabend eine Tankstelle im Hamburger Stadtteil Horn überfallen. Der Täter habe gegen 21.50 Uhr in der Tankstelle an der Horner Landstraße mit gezogener Waffe Geld vom Kassierer gefordert, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 24-jährige Mitarbeiter habe die Kasse geöffnet, woraufhin der Täter Bargeld entnahm und in Richtung Billstedter Hauptstraße flüchtete. Eine Suche nach dem Täter mit rund 20 Streifenwagen blieb erfolglos. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 bei der Polizei zu melden, oder bei einer Polizeidienststelle.

