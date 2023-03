Stand: 24.03.2023 15:28 Uhr Bewaffneter überfällt Kiosk in Lurup

Ein bislang unbekannter, bewaffneter Täter hat am Donnerstagnachmittag im Hamburger Stadtteil Lurup einen Kiosk überfallen. Gegen 16.40 Uhr habe ein maskierter Mann mit Schusswaffe den Kiosk in der Straße Ackerstieg betreten und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach gab der 31 Jahre alte Kioskbetreiber dem Täter einen niedrigen Geldbetrag, mit dem dieser flüchtete. Der Ladenbesitzer blieb unverletzt. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

