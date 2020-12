Bewaffneter Überfall in Hamburg: Polizei fahndet nach Mann Stand: 10.12.2020 06:36 Uhr Wegen eines mutmaßlichen bewaffneten Überfalls in der Hamburger Innenstadt fahndet die Polizei nach einem vermutlich psychisch krankem Mann.

Rund 40 Streifenwagen waren seit Mittwochabend rund um ein Bürogebäude am Hopfenmarkt im Einsatz. In dem Haus wurde ein 27 Jahre alter Mann vermutet. Er soll seinen 42 Jahre alten Halbbruder in einem Büro überfallen und dann mehrere Schusswaffen aus einem Waffenschrank mitgenommen haben. Er sperrte den Mann in ein Zimmer und verletzte ihn dabei leicht im Gesicht.

Polizei fahndet mit Foto

Schwerbewaffnete Beamte umstellten das Gebäude. Der mutmaßliche Täter konnte aber fliehen - jetzt wird öffentlich nach ihm gefahndet. Er soll psychisch krank und möglicherweise bewaffnet sein.

Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß und trägt eine blaue Jeans, eine schwarze Mütze und schwarze Schuhe. Vermutlich hat er einen grün-schwarzen Parka oder eine schwarze, knielange Jacke mit braunem Fellkragen an. Er sollte nicht angesprochen werden. Wer ihn sieht, sollte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110 informieren. Sonstige Hinweise zu seinem möglichen Aufenthaltsort nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

