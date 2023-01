Stand: 24.01.2023 12:52 Uhr Bewaffneter Überfall auf Supermarkt: Polizei sucht Zeugen

Die Hamburger Polizei sucht nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in der Neustadt Zeuginnen und Zeugen. Der bislang unbekannte Täter hat am Montagabend gegen 21.30 Uhr einen Kassierer in dem Markt in der Neanderstraße mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Als der 38-Jährige das nicht tat, verletzte ihn der Mann leicht an der Hand. Er versuchte selbst die Kasse zu öffnen, flüchtete am Ende aber ohne Beute.

