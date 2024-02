Stand: 07.02.2024 07:36 Uhr Bewaffneter Mann überfällt Holi-Kino

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagabend das Holi-Kino in Harvestehude überfallen. Gegen 20.15 Uhr bedrohte er die Angestellten in der Schlankreye mit einer Pistole und flüchtete mit Bargeld. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann - bis jetzt erfolglos. Ob er auch für zwei weitere Raubüberfälle in der Nähe verantwortlich ist, ist noch unklar.

