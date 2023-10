Stand: 29.10.2023 13:00 Uhr Bewaffneter Mann in ICE festgenommen

Die Bundespolizei hat am Sonntag in einem ICE von Köln nach Hamburg einen Mann festgenommen. Der 50-Jährige hatte den Angaben nach zwei Beamte und Beamtinnen angerempelt. Danach zog er sein Shirt hoch und zeigte ihnen am Gürtel befestigte Messer und eine Schreckschusspistole. Die Waffe war nicht geladen, der 50-Jährige hatte aber zwei volle Magazine dabei, einen Waffenschein zum Führen in der Öffentlichkeit besaß er nicht. In Bremen musste der Mann den Zug verlassen und wurde zur Wache gebracht. Gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

