Bewährungsstrafe für illegales Autorennen auf Köhlbrandbrücke Stand: 12.05.2021 18:16 Uhr Unten die Skyline des Hafens, vor sich die leere Straße: mit fast 150 Stundenkilometer sind zwei Männer vor einem Jahr über die Köhlbrandbrücke gerast. Am Mittwoch wurden sie dafür vom Amtsgericht Harburg verurteilt.

Drei Stunden lang hörte sich der Richter Beschwichtigungen der beiden Hafenarbeiter an. Dann, im Urteil, brach es aus ihm heraus: Eine Frechheit sei es, sagte er, in einem solchen Tempo über die Köhlbrandbrücke zu rasen. Ein reiner Zufall, dass nichts passiert sei, fuhr er fort. Die beiden Männer hatten beteuert, zwar zu schnell gefahren zu sein, sich aber kein Rennen geliefert zu haben.

Polizeivideo als Beweis

Im Gericht wurde allerdings ein Polizeivideo abgespielt, das zeigt, wie sie in ihrem Jaguar und Mercedes minutenlang nebeneinander her rasen. Die beiden waren damals auf dem Weg zu ihrer Schicht im Hafen. Am Ende der Köhlbrandbrücke war Schluss, da wurden sie von der Polizei gestoppt. Der 60-Jährige sagte da laut einem Beamten wörtlich: "Ich fahre, wie ich will". Jetzt nicht mehr: Beide Männer sind ihren Führerschein für ein weiteres Jahr los.

Weitere Informationen Tödlicher Unfall auf Sievekingsallee: Urteile verkündet Ein Freispruch und eine Bewährungsstrafe: So lauten die Urteile des Hamburger Landgerichts für zwei Raser (26.11.20). mehr Heimfeld: Polizei stoppt illegales Autorennen Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend in Hamburg-Heimfeld ein illegales Autorennen gestoppt. Die Fahrenden waren bis zu 145 Stundenkilometer schnell (08.11.20). mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.05.2021 | 19:00 Uhr