Bewährungsstrafe für Hitlergruß vor Schülern

Ein 40-jähriger Hamburger hatte an den Landungsbrücken vor einem Jahr eine Integrationsklasse mit Schülern mehrerer Nationen rassistisch beschimpft und ihnen den Hitzlergruß gezeigt. Seit November war er dafür wegen Volksverhetzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angeklagt. Am Dienstag verurteilte das Amtsgericht ihn zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten.

Bewährungsstrafe für Hitlergruß-Zeigen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 15.01.2019 13:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Weil er den Hitlergruß gezeigt und eine Integrationsklasse mit ausländischen Schülern beschimpft hat, ist ein 40-jähriger Hamburger zu einer Bewährungsstrafe von 9 Monaten verurteilt worden.







Angeklagter tauchte nicht auf

Schon vor diesem Urteil bekam der Angeklagte zu spüren, wie ernst die Justiz den Fall nimmt. Der Amtsrichter hatte am letzten Prozesstag einen Haftbefehl gegen den 40-Jähriger erlassen, weil er nicht zum Termin gekommen war. Der musste daraufhin eine Nacht im Untersuchungsfgefängnis an der Holstenglacis verbringen. Am Dienstag saß er ordnungsgemäß auf der Anklagebank.

Der Angeklagte stand bereits unter Bewährung, als er die Geflüchteten im Januar 2018 bei ihrem Klassenausflug an den Landungsbrücken beschimpfte. Damals hob er den Arm zum Hitlergruß, machte eine Erschießungsgeste und sagte, wenn Hitler noch leben würde, wären die Schüler alle tot.

Einschlägige Vorstrafen

Beim Prozessauftakt Anfang November versuchte er sich damit herauszureden, dass er betrunken gewesen sei. Der Angeklagte arbeitet auf dem Airbus-Gelände in Finkenwerder. Nach seiner Nachtschicht habe er morgens um 6 Uhr ein Feierabendbier getrunken, da sei das mit dem Hitlergruß eben passiert. Er ist allerdings einschlägig vorbestraft. Bei den Schülern kam das allerdings auch nicht so harmlos an. Die hätten sich von dem Mann bedroht gefühlt, sagte ihre Lehrerin.

