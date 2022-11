Stand: 13.11.2022 15:31 Uhr Betrunkener auf den Gleisen: S-Bahn-Fahrer verhindert Kollision

Der Fahrer einer S-Bahn hat in der Nacht zum Sonntag einen schweren Unfall verhindert. Am Dammtorbahnhof in Richtung Sternschanze war ein Betrunkener über die Gleise gelaufen. Nach Angaben der Bundespolizei entdeckte der Fahrer der S21 den Mann und konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Der Strom wurde vorsichtshalber abgestellt und der Bahnverkehr gestoppt. Die Bundespolizei fand den alkoholisierten jungen Mann später schlafend in einem Wartehäuschen am Bahnsteig.

