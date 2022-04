Stand: 17.04.2022 11:32 Uhr Betrunkener 33-Jähriger fällt im Hauptbahnhof auf S-Bahn-Gleis

Im Hamburger Hauptbahnhof haben Reisende am Samstagabend einen Mann von den Gleisen geholt. Der 33-Jährige war nach Angaben der Bundespolizei vom Sonntag stark angetrunken ins Gleisbett der S-Bahn gestürzt. Eine einfahrende Bahn konnte rechtzeitig bremsen. Sanitäter kümmerten sich um den Mann, der nach dem Sturz eine Platzwunde am Kopf hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR 90,3: 17.04.2022 11:00

