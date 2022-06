Stand: 11.06.2022 15:59 Uhr Betrunkene Autofahrerin in Winterhude gestoppt

In Winterhude ist in der Nacht zum Sonnabend eine offenbar betrunkene Autofahrerin gestoppt worden. Zwei junge Männer hatten beobachtet, wie die Frau gegen 3 Uhr torkelnd in ihr Auto stieg und durch den Gegenverkehr fuhr. Sie verfolgten das Auto zu Fuß über mehrere Hundert Meter und riefen die Polizei. An der Kreuzung Preystraße/Schinkelstraße konnte das Auto schließlich angehalten werden. Ein Alkoholtest ergab, dass die Frau fast drei Promille hatte. | Sendedatum NDR 90,3: 11.06.2022 15:00