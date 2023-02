Stand: 08.02.2023 15:00 Uhr Betrugsmasche mit gefälschten Handelsregister-Rechnungen

Das Hamburger Amtsgericht warnt vor einer neuen Betrugsmasche mit Gerichtskosten. Firmen und Vereine bekommen momentan bundesweit massenhaft Rechnungen für angebliche Eintragungen in das Handelsregister. Absender ist eine angebliche "Zentrale Zahlstelle der Bundesländer" in Hamburg. Für die Eintragung in das Handelsregister werden mehrere Hundert Euro verlangt, die angegebene Kontonummer gehört aber zu einer Bank in Litauen. Allein am Mittwoch gingen beim Amtsgericht rund 60 Rückläufer unzustellbarer Sendungen dieser Art ein.

