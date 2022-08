Stand: 10.08.2022 10:00 Uhr Betretungsverbot für ungeimpfte Pflegekräfte betrifft 160 Personen

Pflegekräfte müssen gegen Corona geimpft sein, anderenfalls dürfen sie nicht mehr an ihren Arbeitsplatz. In Hamburgs Pflegeheimen gilt inzwischen für 160 ungeimpfte Kräfte ein solches Betretungsverbot. Laut Gesundheitsbehörde hat sich die Zahl damit binnen anderthalb Wochen verzehnfacht. Hinzu kämen rund 140 Bescheide, in denen Auflagen angeordnet worden seien. Bezogen auf die Gesamtzahl der Beschäftigten in der Pflege sei die Zahl aber immer noch gering, heißt es von der Behörde. | Sendedatum NDR 90,3: 10.08.2022 10:00