Versuchter Mordanschlag: Stadtplan-Erbe angeklagt

Gegen den Hamburger Stadtplan-Erben Alexander Falk hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage erhoben. Dabei geht es um Falks angebliche Beteiligung an dem gescheiterten Mordanschlag auf einen Anwalt.

Anklage gegen Stadtplan-Erbe Alexander Falk NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 25.01.2019 17:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Der Hamburger Stadtplan-Erbe Alexander Falk soll an einen Mordanschlag in Auftrag gegeben haben. Das Opfer überlebte. Nun erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Falk.







Vorwurf: Mordauftrag für 200.000 Euro

Die Staatsanwaltschaft wirft Falk die versuchte Beteiligung an einem Mord aus Habgier und Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung vor. 2010 soll er einem Bekannten 200.000 Euro versprochen haben, wenn er einen Rechtsanwalt tötet, der gegen Falk prozessierte.

Das Opfer überlebte die Tat

Falks Bekannter, glaubt die Staatsanwaltschaft, gab den Auftrag an zwei Männer weiter. Sie sollen dem Anwalt ins Bein geschossen haben als er gerade seine Wohnung verließ. Schwer verletzt überlebte das Opfer die Tat. Die beiden Auftragsmörder sind bis heute nicht bekannt.

Falk war bereits mehrfach vor Gericht

Alexander Falk wurde im vergangenen Jahr in Hamburg festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Vorwürfe. Falk stand in Hamburg bereits mehrmals vor Gericht - und zwar wegen versuchten Betrugs. Er soll den Wert seiner Internet-Firma "Ision" durch Scheingeschäfte in die Höhe getrieben haben und musste dafür ins Gefängnis.

Wann das neue Verfahren im Zusammenhang mit dem Mordversuch in Frankfurt beginnt, ist unklar.

