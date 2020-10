Bestürzte Reaktionen nach Angriff vor Synagoge Stand: 05.10.2020 13:59 Uhr Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge haben sich Politiker und andere Amtsträger dazu geäußert.

Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Hamburg, Philipp Stricharz, bezeichnete den Angriff als Terroranschlag. "Terror deswegen, weil solche Taten die Leute verunsichern und sie zum Teil in Angst versetzen. Und zwar in die Angst, ob man wirklich ohne Verletzungen und Behelligungen unsere jüdischen Einrichtungen erreicht, um Feste zu feiern", so Stricharz. Die Gemeinde sei fassungslos, dass trotz aller Maßnahmen vor der jüdischen Synagoge und seitens der jüdischen Gemeinde "jemand noch so nah an die Synagoge rankommt und eine solche Tat begeht".

"Hass gegen Juden entschieden entgegentreten"

Der Zentralrat der Juden forderte zum entschiedenen Eintreten gegen Antisemitismus auf. "Wir erwarten von der gesamten Gesellschaft, dem Hass gegen Juden entschieden entgegenzutreten - im Sinne unserer Demokratie, unserer Freiheit, und damit jüdisches Leben uneingeschränkt in Deutschland möglich ist", erklärte Verbandspräsident Josef Schuster am Montag in Berlin. Die Situation, dass Juden in Deutschland vermehrt zur Zielscheibe von Hass würden, dürfe niemanden in einem demokratischen Rechtsstaat wie Deutschland kalt lassen, mahnte Schuster. Die Erfahrungen aus dem Vorfall sollten genutzt werden, um zu prüfen, wie die Sicherungsmaßnahmen vor Ort verbessert werden könnten. Der Zentralrat der Juden kritisierte, dass es in Hamburg keinen Antisemitismusbeauftragten gibt.

"Erneuter Schock für die jüdische Gemeinde"

Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD) bezeichnete den Vorfall als "erneuten Schock für die jüdische Gemeinde in Deutschland". Es sei "unerträglich zu erleben, dass sich Hass und Gewalt gegen Juden immer wieder auf deutschen Straßen entlädt, und das ausgerechnet während der höchsten jüdischen Feiertage sowie ein Jahr nach dem schrecklichen Attentat von Halle", erklärte der ORD-Vorstand Avichai Apel. Er forderte einen besseren Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Auch der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, äußerte sich erschüttert. Er sei traurig darüber, dass ein Jahr nach dem Anschlag von Halle erneut eine deutsche jüdische Gemeinde mit einem "gewalttätigen, antisemitischen Terrorakt" konfrontiert worden sei, erklärte Lauder.

"Sicherheitsstandards überprüfen"

Hamburgs Erster Bürgermeister, Peter Tschentscher (SPD), versicherte, Hamburg stehe fest an der Seite seiner jüdischen Mitbürger- und Mitbürgerinnen. Der CDU Bürgerschaftsabgeordnete Dennis Gladiator forderte, "dass nach diesem brutalen Angriff die Sicherheitsstandards aller jüdischen Einrichtungen in Hamburg überprüft werden."

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sprach von "einer Schande für unser Land. Als Rechtsstaat müssen wir alles tun, um jüdisches Leben zu schützen", sagte sie. "Fast ein Jahr nach dem Anschlag von Halle zeigt die Tat, wie verbreitet und wie gefährlich der Antisemitismus weiterhin ist", erklärte die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich bestürzt und nannte die Tat einen "feigen und abscheulichen Anschlag." Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) verurteilte den Angriff. "Das ist kein Einzelfall, das ist widerlicher Antisemitismus und dem müssen wir uns alle entgegenstellen", erklärte er auf Twitter. Seine Gedanken seien bei dem Studenten. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erklärte, die Attacke sei "ein widerwärtiger Akt". Jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, "bleibt unsere tägliche Pflicht", twitterte er.

