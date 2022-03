Bessere Bezahlung für Kinderärzte in drei Hamburger Bezirken Stand: 23.03.2022 06:31 Uhr Kinderärztinnen und -ärzte in den drei Bezirken Hamburg-Mitte, Harburg und Bergedorf bekommen mehr Geld. Für die rund 35 Praxen soll es eine halbe Million Euro pro Jahr extra geben - das haben die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung ausgehandelt.

Das Geld solle dabei helfen, dass sich Ärztinnen und Ärzte besser um die Kinder und Jugendlichen in den drei Bezirken kümmern können, teilten die Krankenkassen mit. Denn in Hamburg-Mitte, Harburg und Bergedorf würden viele von ihnen in schwierigen sozialen Verhältnissen aufwachsen. Durch die Corona-Pandemie habe sich ihre Situation noch einmal verschärft.

Ärzte können bei intensiver Betreuung mehr Geld bekommen

Wenn Ärztinnen oder Ärzte merken, dass sie sich deshalb mehr Zeit für ein Gespräch mit einem Kind nehmen müssen, können sie das ab sofort zusätzlich in Rechnung stellen. Damit ihnen die Zeit dann nicht für die anderen Patientinnen und Patienten fehlt, können sie mit dem Geld beispielsweise die Stundenzahl ihrer Angestellten aufstocken, heißt es auf Nachfrage bei den Kassen.

Vereinbarung gilt zunächst für drei Jahre

Auch für Beratungsgespräche können Kinderärzte und -ärztinnen in den drei Bezirken mehr Geld bekommen. Die Vereinbarung zwischen den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung gilt erst einmal für drei Jahre.

