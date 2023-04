Stand: 08.04.2023 06:04 Uhr Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof zum Streik aufgerufen

In allen fünf Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof in Hamburg sollen die Beschäftigten am Sonnabend die Arbeit niederlegen. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Ver.di fordert, dass die Tarifverträge des Einzelhandels auch wieder für die Warenhauskette gelten sollen. Auch Beschäftigte in den Häusern, die geschlossen werden sollen, sind zum Streik aufgerufen. In Hamburg betrifft das die Warenhäuser in Harburg und in Wandsbek.

