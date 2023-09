Stand: 06.09.2023 22:00 Uhr Beschäftigte im Hamburger Großhandel fordern mehr Lohn

Im Hamburger Großhandel sind am Mittwoch rund 150 Beschäftige für mehr Lohn auf die Straße gegangen. Ver.di hatte dazu aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten in den rund 4.500 betroffenen Unternehmen ein Lohnplus von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten nach eigenen Angaben ein Plus von 5,1 Prozent an. In einem Jahr soll es 2,9 Prozent obendrauf geben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.09.2023 | 19:30 Uhr