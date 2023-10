Stand: 02.10.2023 12:06 Uhr Beschäftigte im Einzelhandel demonstrieren in Hamburg

Am späten Montagvormittag hat am Neuen Wall in der Hamburger Innenstadt eine Demo von Beschäftigten im Einzelhandel begonnen. Einige von ihnen streiken bereits seit Donnerstag. Sie wollen mit der Aktion den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Zum Warnstreik hatte ver.di aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für den Einzelhandel unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro pro Stunde und 250 Euro mehr im Monat für Auszubildende.

